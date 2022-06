Nathalie Péchalat battue par Gwenaëlle Noury pour la présidence de la Fédération française des sports de glace

Coup dur pour Nathalie Péchalat. L'ancienne double championne d'Europe de danse sur glace (2011 et 2012) a été battue, samedi 25 juin, pour la présidence de la Fédération des sports de glace (FFSG). Après deux années à la tête de la fédération, elle était en lice pour un deuxième mandat, aux côtés de Fabian Bourzat. Elle a été devancée par une novice, Gwenaëlle Noury, qui a remporté l'élection avec 52,3% des suffrages.

Elections présidence @ffsg

Gwenaëlle Gigarel Noury élue avec 52,8 des voix @NPechalatOff battue avec 47,2 % des suffrages

Gwenaëlle Gigarel Noury obtient

Le mandat dure 4 ans.

Sur 161 clubs, 136 étaient représentés (70 ont donné une procuration) @francetvsport — Paul Peret (@paul_peret) June 25, 2022

L'assemblée générale, qui se tenait au siège du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et était fermée aux médias, s'est achevée dans un certain brouhaha et la confusion. Malgré les sollicitations de plusieurs médias, Gwenaëlle Noury, jusqu'alors présidente du Lorient Lanester artistique club (LLAC), ne s'est exprimée nulle part dans la presse.

Nathalie Péchalat avait assuré ces derniers jours que sa concurrente était téléguidée par l'ancien président de la FFSG, Didier Gailhaguet. Ce dernier, en poste entre 1998 et 2004 puis de 2007 à 2020, avait démissionné au printemps 2020 à la suite du scandale sexuel dans le patinage dénoncé par Sarah Abitbol. L'ancien président de la fédération était accusé d'avoir couvert un entraîneur mis en cause pour viols et agressions sexuelles.