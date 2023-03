Mondiaux de patinage artistique 2023 : Siao Him Fa seule chance française, Papadakis et Cizeron toujours absents... Ce qu'il faut savoir sur la compétition

Les championnats du monde de patinage artistique débuteront dans la nuit de mardi à mercredi, et se disputeront au Japon, à Saitama.

Un an après le cinquième titre mondial de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron en danse sur glace, les championnats du monde de patinage artistique se dérouleront à Saitama, au Japon, du mercredi 22 au dimanche 26 mars (diffusés sur france.tv et France 3). En l'absence de son couple star, l'équipe de France pourra compter sur son récent et jeune champion d'Europe, Adam Siao Him Fa (22 ans). Il figurera parmi les outsiders de la compétition alors que les patineurs russes et biélorusses sont toujours interdits de concourir. Franceinfo: sport vous présente ce qu'il faut savoir avant le début de la compétition.

Une équipe de France toujours orpheline de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron

Il y a un an tout pile, ou presque, le tandem français entrait un peu plus dans l'histoire de la danse sur glace. Sur la patinoire de Montpellier, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, près d'un mois seulement après leur premier titre olympique à Pékin, avaient glané un cinquième sacre mondial, devenant ainsi le deuxième couple le plus titré de leur discipline (derrière les Russes Lioudmila Pakhomova et Alexandr Gorshkov dans les années 70 avec six titres). Dans la foulée de ce nouvel exploit, et presque à la surprise générale, les Clermontois annonçaient faire un "break" pour une durée indéterminée. Un an plus tard, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron n'ont toujours pas rechaussé les patins.

À Saitama, l'équipe de France se présentera sans son couple star mais avec trois tandems en danse sur glace (Loïcia Demougeot et Théo Le Mercier, Marie Dupayage et Thomas Nabais puis Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud) qui se produiront surtout pour prendre de l'expérience à défaut de pouvoir jouer le podium. Les Bleus pourront également compter sur la participation de deux couples (Camille et Pavel Kovalev puis Oxana Vouillamoz et Flavien Giniaux), une femme (Lorine Schild), et deux hommes (Kevin Aymoz et Adam Siao Him Fa).

Adam Siao Him Fa, champion d'Europe et outsider ?

Inconnu du grand public il y a encore deux mois, Adam Siao Him Fa a un nouveau statut à défendre. Sacré champion d'Europe à seulement 22 ans, le 27 janvier dernier en Finlande, il a repris le flambeau d'un certain Florent Amodio, dernier patineur tricolore à avoir atteint la plus haute marche de la hiérarchie européenne en 2011. En l'absence de Nathan Chen, le champion olympique en titre, Adam Siao Him Fa figurera parmi les outsiders pour le podium alors que le Japonais Shoma Uno et le Sud-Coréen Cha Jun-hwan seront difficiles à battre dans la lutte pour la médaille d'or.

Le prodige tricolore, pensionnaire du club de Nice, ne se met aucune pression de résultat, conscient de se présenter parmi les prétendants mais n'ayant pas fixé la médaille comme "un objectif premier". "Je vise avant tout la performance, a-t-il confié à l'AFP. Je vais essayer de patiner propre, que ce soit le programme court ou le programme long et le résultat suivra derrière." Champion d'Europe en ayant battu son record personnel à Espoo (267,77 points au cumulé), il devra faire encore mieux, aux alentours des 285 points, s'il veut grimper sur la boîte. Cela passera, de toute façon, par une partition quasi-parfaite et l'exécution, sans chute, d'au moins trois quadruples sauts.

En l'absence des Russes, une compétition plus ouverte que jamais

Cinq médailles sur douze possibles à Pékin lors des Jeux olympiques il y a un an, la moitié des breloques (6) en 2021 à l'occasion des Mondiaux de Stockholm : quand la Russie (sous bannière neutre ou pas) concourt, le suspense en prend un sacré coup. Toujours interdits de participer à cause de la Guerre en Ukraine, les patineurs russes (et biélorusses) seront bien évidemment les grands absents de ces Mondiaux de Saitama. Par conséquent, cela permet de rebattre toutes les cartes, dans chacune des catégories quasiment.

Chez les dames, surtout, elles sont nombreuses à pouvoir prétendre au podium avec les deux Japonaises – et favorites – Kaori Sakamoto et Rinka Watanabe. Derrière, il faudra compter sur la récente championne d'Europe Géorgienne, Anastasiia Gubanova, la Belge Loena Hendrickx, ou encore les Américaines, en léger retrait mais toujours à l'affût. En couples, les tenants du titre Alexa Knierim et Brandon Frazier (USA), et les locaux Riku Miura et Ryuichi Kihara, devraient se disputer de nouveau le sacre en l'absence des Chinois Sui Wenjing et Han Cong. Enfin, en danse sur glace, les habituels rivaux du tandem star français, Madison Chock et Evan Bates (USA), viseront l'or et rien d'autre, tout comme les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ou les champions d'Europe Italiens, Charlène Guignard (brestoise d'origine) et Marco Fabbri.

Comment et quand suivre les épreuves ?

La compétition débutera dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 mars, avec les programmes courts couples et dames. Les épreuves seront diffusées chaque jour, en direct, sur france.tv mais aussi en différé, samedi et dimanche, sur France 3, à partir de 15h15. Voici le programme détaillé de la compétition qui se déroule à Saitama, au Japon (heure française) :