Patinage artistique : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sacrés champions du monde de danse sur glace pour la cinquième fois

C'est un exploit de plus à ajouter au palmarès impressionnant du couple français. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été sacrés champions du monde, samedi 26 mars, à Montpellier, avec un total de 229,82 points. Les récents médaillés d'or olympiques ont largement devancé les Américains Madison Hubbel et Zachary Donohue (222,39 points) s'adjugeant par la même un nouveau record du monde dans une Arena héraultaise survoltée. Après 2015, 2016, 2018 et 2019, c'est un cinquième sacre planétaire pour Papadakis et Cizeron.

Cette performance, pour laquelle on peine à trouver des superlatifs, les place un peu plus dans la légende du patinage. Ils ont, par la même, pulvérisé leur propre record du monde, déjà battu à Pékin aux JO (226,98 points). Papadakis et Cizeron n'ont pas d'égal dans l'histoire sur le programme court (record battu samedi avec 92,73 points), la danse libre (137,09) et le score cumulé (229,82), qui représente la somme des points acquis sur les deux programmes.

"On a senti un soutien incroyable", a déclaré Guillaume Cizeron à l'issue de sa prouesse. Les 7 000 spectateurs ont réservé un tonnerre d'applaudissements au duo, tranchant drastiquement avec l'atmosphère glaciale de restrictions sanitaires pékinoises. "J'ai la chair de poule, les émotions sont indescriptibles", a ajouté le natif de Montbrison.

Deuxième tandem le plus titré de l'histoire

L'écart de sept points qui les sépare d'Hubbel et Donohue, arrivés en deuxième position, illustre le gouffre entre le couple français et le reste du monde. Non contents d'atteindre des sommets jamais atteints, Papadakis et Cizeron se sont payé le luxe d'atteindre la note parfaite (10/10) sur trois des cinq scores de composants artistiques (composition, performance et interprétation).

Avec ce cinquième titre mondial en danse sur glace, ils sont seulement devancés par le duo soviétique des années 1970, composé de Lioudmila Pakhamova et Alexandr Gorshkov, sacrés six fois. Mais à l'allure à laquelle vont les choses, il n'est pas impossible que leur record soit vite dépoussiéré par Gabriella Padapakis (26 ans) et Guillaume Cizeron (27 ans).