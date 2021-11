Le domaine de Val Thorens ouvre ses pistes aux premiers skieurs de la saison : "Ça fait vraiment plaisir, c'était très frustrant l'année dernière"

C'est la tradition : Val Thorens, en Savoie, qui profite de sa situation de station de ski la plus élevée d'Europe, est l'une des premières à ouvrir son domaine, samedi 20 novembre. Après une saison sans ski l'an dernier à cause du Covid-19, la réouverture est attendue avec impatience. Ces dernières semaines, les réservations ont explosé et les professionnels s'apprêtent à accueillir massivement les skieurs.

Pour les pisteurs secouristes, c'est la dernière inspection, à 3 000 mètres d'altitude. "Il y a les panneaux, il y a les protections sur tous les obstacles... Là on est prêts !", note Manu, pisteur depuis 23 ans, et heureux de voir l'animation revenir dans la station.

Emmanuel Laissus, pisteur-secouriste depuis 23 ans à Val Thorens. (SEBASTIEN BAER / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

"Ça fait vraiment plaisir, sourit-il. C'était très frustrant l'année dernière." Martin, 26 ans, est lui aussi impatient. Avant même l'ouverture des remontées, le Breton est parti à l'assaut de la montagne, skis de randonnée aux pieds.

"J'étais vraiment excité. J'avais des fourmis dans les jambes. Là, je n'en peux plus, j'ai hâte que ça ouvre ! Et puis c'est bien les peaux de phoque, mais ça va faire plaisir de monter sur un télésiège aussi." Martin, 26 ans à franceinfo

Tout en bas, dans la station, Vincent Lalanne, le directeur de l'Office de tourisme, surveille le niveau des réservations, un taux record pour ces premiers jours d'ouverture : "On sera probablement à 100% puisqu'on a encore beaucoup d'appels téléphoniques, prédit-il. Les gens n'ont pas fait de ski pendant presque 18 mois de manière normale et il y a une vraie appétence à revenir au ski le plus rapidement possible. Ils savent qu'il va faire beau, que la neige va être belle, donc les conditions seront là !"

Émilie Pajevic-Hervieu, directrice de l'hôtel Altapura de Val Thorens (SEBASTIEN BAER / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Un recrutement difficile

À l'Altapura, le très chic hôtel cinq étoiles de la station, logé au pied des pistes, c'est le premier briefing de la saison pour Emilie Pagevic-Hervieu, la directrice, soulagée d'avoir pu enfin boucler son équipe de 110 saisonniers. "Le recrutement a été plus difficile que les années précédentes, indique-t-elle. On a dû mettre deux fois plus, voire trois fois plus d'énergie. Certains ont arrêté l'hôtellerie, d'autres ont changé de voie : je mettais des annonces et je voyais que j'avais peu de réponses. J'ai eu des nuits blanches !"

Comme le prévoit le protocole sanitaire, le masque est obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques et dans les télécabines. Laurie Chatellet, la chef d'exploitation des remontées mécaniques, mise sur le civisme des skieurs. "Ce n'est pas forcément évident, concède-t-elle, mais il va falloir que chacun s'adapte et que chacun joue le jeu pour la sécurité de tous, en espérant que ça se passe au mieux et que ça ne génère pas de tensions non plus, ni de conflits." Dix mille skieurs sont attendus d'ici samedi soir à Val Thorens, première des stations à ouvrir et dernière à fermer au mois de mai prochain.