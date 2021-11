DIRECT. Covid-19 : l'Autriche annonce le confinement général de sa population dès lundi et la vaccination obligatoire à partir du 1er février

#COVID_19 Bonjour @Aude, la situation sanitaire entre la France et l'Autriche est difficilement comparable. Sur le plan de la vaccination, 75% de la population française a bénéficié d'un schéma complet. Un chiffre supérieur aux 65% de personnes totalement vaccinées en Autriche. Du coté des contaminations, le taux d'incidence en France est remonté à plus de 100 cas pour 100 000 habitants cette semaine, bien loin des plus de 950 cas pour 100 000 habitants en Autriche (lien en anglais).