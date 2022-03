Biathlon : le Français Quentin Fillon Maillet remporte la Coupe du monde pour la première fois de sa carrière

A la troisième place du classement général de la Coupe du monde ces trois dernières années, Quentin Fillon Maillet a enfin remporté son premier gros globe de cristal. Il met ainsi fin au règne de Johannes Boe et devient le premier Français vainqueur du gros globe depuis Martin Fourcade en 2018. Un sacre consolidé, samedi 12 mars, avec une deuxième place sur la mass start d'Otepää (Estonie) et qui achève une saison parfaite, marquée notamment par cinq médailles aux Jeux olympiques dont deux en or.

QUENTIN FILLON-MAILLET



Le gros globe de cristal pour @quentinfillon

Le Français signe un nouveau podium lors de la mass start d’Otepää et s’adjuge le classement général de la coupe du monde !



Bravo.. et MERCI Quentin !

Nordic Focus pic.twitter.com/h0JpP6OLav — FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) March 12, 2022

Le Jurassien est donc sacré avant même la dernière étape de Coupe du monde à Oslo, la semaine prochaine. Un titre obtenu à Otepää grâce à ses deux belles performances ce week-end. Après sa victoire jeudi sur le sprint, Quentin Fillon Maillet a encore été aux avant-postes samedi, sur la mass start. Grâce à un 19/20 au tir et le meilleur temps de ski, il termine à la deuxième place derrière Vetle Christiansen. Antonin Guigonnat, impeccable au tir termine lui à une belle quatrième place, derrière Sivert Guttorm Bakken.

Une saison record

Avec un petit globe de la poursuite déjà obtenu après s'être imposé cinq fois sur six courses de la spécialité cette saison, Quentin Fillon Maillet est également largement en tête du classement du sprint et vient de prendre la première place sur celui de la mass start. La saison de "QFM" n'est donc pas terminée et il pourrait rentrer chez lui, à la fin de l'hiver avec un gros globe et trois petits.

Beaucoup de cristal auquel il faut ajouter cinq breloques olympiques glanées à Pékin. Le meilleur Français des Jeux olympiques a donc remporté dix courses individuelles cette année alors qu'il n'en avait remporté que six auparavant dans sa carrière.