Biathlon : le patron Quentin Fillon Maillet remporte le sprint d'Otepää et s'assure le petit globe de la spécialité

Le patron, c'est définitivement lui. Quentin Fillon Maillet, leader suprême de la Coupe du monde de biathlon cet hiver, engrange un nouveau succès, le 10e de son hiver, pour la grande première d'Otepää (Estonie) dans l'élite. Le Jurassien délivre une nouvelle partition parfaite avec un dix sur dix devant les cibles et le meilleur temps de ski. Il s'impose, ce jeudi 10 mars, devant le Norvégien Sturla Holm Laegreid et l'Allemand Benedikt Doll.

