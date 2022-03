Biathlon : deuxième du sprint à Oslo, Quentin Fillon Maillet remporte le petit globe de la spécialité

Déjà vainqueur du gros globe de la Coupe du monde, Quentin Fillon Maillet reste tout de même concentré jusqu'au bout de la saison. Le Français a toujours une faim d'ogre et l'a prouvé, vendredi 18 mars à Oslo Holmenkollen.

À l'occasion du dernier sprint de la saison, le quintuple médaillé olympique à Pékin est allé chercher la deuxième place, derrière un Sturla Holm Laegreid impérial à domicile. Une performance qui lui permet de remporter le petit globe de la spécialité, devant le Suédois Sebastian Samuelsson. Idéal avant de s'élancer, samedi, sur la poursuite.

