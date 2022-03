Biathlon : Anaïs Bescond, triple médaillée olympique et championne du monde, met un terme à sa carrière

La Jurassienne a marqué de son empreinte le biathlon français et mondial.

Son sourire communicatif ne sera plus du circuit biathlon l'hiver prochain. La Jurassienne Anaïs Bescond a annoncé vendredi, avant la dernière étape de Coupe du monde à Oslo-Holmenkollen, mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison. Si le bruit courait depuis quelques temps, cette nouvelle résonne comme un coup de semonce dans l'univers biathlon tant elle en est une figure. Il s'agit du deuxième départ à la retraite pour le groupe France après celui de Simon Desthieux du côté des hommes.

UNE CARRIÈRE EXEMPLAIRE@BescondAnais triple médaillée aux Jeux Olympiques de PyeongChang a décidé de mettre un terme à sa carrière.

La FFS la remercie pour son parcours d’athlète de haut-niveau et pour l’état d’esprit dont elle a fait preuve tout au long de ces années. pic.twitter.com/Ug1jaMqKXD — FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) March 18, 2022

Championne olympique en 20818 à Pyeongchang

C'est que son palmarès, au-delà de sa personnalité, parle de lui-même. La licenciée de Morbier avait notamment marqué les Jeux olympiques de Pyeongchang, en 2018, en conquérant trois médailles dont le titre en relais mixte avec Marie Dorin-Habert, Simon Desthieux et Martin Fourcade. Anaïs Bescond c'est aussi huit médailles aux championnats du monde (une en or, sept en argent, une en bronze), 46 podiums et douze victoires le circuit Coupe du monde.

Si elle a connu un dernier épisode compliqué aux JO de Pékin, la native du Calvados a été, tout au long de sa carrière, d'une régularité étonnante, notamment en relais. Rarement décevante dans l'exercice, c'est sur cette discipline et avec sa force du collectif qu'elle a conquis ses plus belles victoires et podiums.