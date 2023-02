Mondiaux de biathlon 2023 : les Français maîtrisent le vent et s'offrent l'or en relais

Au terme d'une épreuve marquée par de fortes rafales de vent, qui ont rebattu les cartes plusieurs fois, les Tricolores se sont imposés, samedi, devant la Norvège et la Suède.

Une course pour se remettre sur de bons rails. Sous la pluie et dans les rafales de vent, les Français se sont révélés les plus adroits, et les plus rapides, samedi 18 février, lors du relais masculin des championnats du monde, à Oberhof (Allemagne). Après le bronze du relais mixte et l'or en poursuite pour Julia Simon, Antonin Guigonnat, Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet ont apporté l'or à l'équipe de France. Ils ont donc privé le Norvégien Johannes Boe de son rêve de grand chelem. Piégée dans les rafales en début de course, l'équipe de Norvège, invaincue en relais cette saison, est néanmoins revenue de loin pour s'adjuger l'argent, devant la Suède.

Dans des Mondiaux jusqu'ici moroses chez les hommes (trois top 10 seulement en trois courses individuelles), le collectif tricolore masculin a montré un tout autre visage. En limitant la casse sur les tirs et en gardant le rythme sur les skis, les Français n'ont jamais quitté la tête de la course. Ils ont confirmé leurs bonnes dispositions sur l'exercice cette saison : depuis la reprise de la Coupe du monde, les Tricolores étaient déjà montés à trois reprises sur le podium en quatre courses.