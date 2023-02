Mondiaux de biathlon 2023 : Julia Simon s'offre le bronze sur la mass start, la Suédoise Hanna Oeberg titrée

Après l'or sur la poursuite, la Française a décroché la troisième place de la dernière course des championnats du monde de biathlon, dimanche.

Longtemps, l’équipe de France a rêvé d’un doublé dans l’ultime course des championnats du monde de biathlon, à Oberhof. Mais comme chez les hommes quelques heures plus tôt, la victoire sur la mass-start est revenue à la Suède, avec Hanna Oeberg, dimanche 19 février. Avec deux fautes au compteur, la Suédoise a remporté son second titre mondial de la semaine, après celui sur l’individuel mercredi. Elle a devancé dans les ultimes mètres d’une course longue de 12,5 kilomètres la Norvégienne Ingrid Tandrevold (+ 5"), et la Française Julia Simon (+ 21"). La Tricolore repart de ces Mondiaux avec trois breloques, après l'or sur la poursuite et le bronze au relais mixte.

La leader de la Coupe du monde a un temps rêvé pouvoir revenir sur sa rivale suédoise, mais ses trois fautes au tir lui ont coûté trop d'énergie, et de secondes, pour refaire son retard. Dépassée par la Norvégienne, qui a fauté une fois de moins que la Française, Julia Simon a fini la course au bout de l'effort.

Chevalier-Bouchet au pied du podium

Au pied du podium, Anaïs Chevalier-Bouchet peut nourrir des regrets. Avec quinze cibles blanchies sur quinze au cours des trois premiers tirs, la Tricolore a longtemps mené la danse. Moins rapide sur les skis que les trois médaillées, la Tricolore a perdu sa place sur le podium en fautant une seule fois lors du dernier tir. Lors des deux mass-starts de la saison, Anaïs Chevalier-Bouchet était montée sur la troisième marche du podium.

Avec la nouvelle médaille de Julia Simon, l'équipe de France repart d'Oberhof avec quatre médailles, dont deux en or. Un bilan en retrait par rapport à celui de 2021 à Pokljuka (Slovénie), où les Bleus avaient glané sept médailles (deux en or, deux en argent, trois en bronze).