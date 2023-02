Mondiaux de biathlon 2023 : Julia Simon attendue, les Français dans le dur, Johannes Boe grand favori... Ce qu'il faut savoir sur les championnats du monde

Les Mondiaux de biathlon démarrent mercredi à Oberhof avec une épreuve de relais mixte. Menée entre autres par Julia Simon et Quentin Fillon Maillet, l'équipe de France possède de belles chances de médailles en Allemagne.

Du mercredi 8 au dimanche 19 février, les championnats du monde de biathlon prendront place à Oberhof, en Allemagne. Dans le camp tricolore, Julia Simon représente les plus belles promesses, tandis que Quentin Fillon Maillet et ses homologues français auront à cœur de faire oublier leur première partie de saison discrète. Ils devront batailler contre l'armada norvégienne, et notamment Johannes Boe, qui survole le classement de la Coupe du monde.

Julia Simon en quête d'un premier sacre mondial individuel

Beaucoup d'espoirs reposent sur ses épaules. Numéro 1 du classement général de la Coupe du monde, et lauréate de trois courses cet hiver, Julia Simon est l'une des grandes favorites de ces Mondiaux. Championne du monde du relais mixte simple à Pokljuka (Slovénie) il y a deux ans, la Savoyarde va tenter de remporter un premier titre mondial sur une course individuelle.

Face à elle, les sœurs suédoises Elvira (2e du classement de la Coupe du monde) et Hanna Oeberg constituent une vraie menace, tout comme le duo italien Lisa Vitozzi-Dorothea Wierer et l'Allemande Denise Herrmann-Wick. Les Françaises Anaïs Chevalier-Bouchet, Lou Jeanmonnot et Chloé Chevalier, qui ont toutes goûté au podium cette saison, peuvent rêver de monter sur la boîte.

Les Français veulent rectifier le tir

Après un début d'hiver en demi-teinte, ces Mondiaux tombent à point nommé pour le camp masculin français, habituelle locomotive des Bleus. Symbole d'une équipe de France en manque de résultats probants, Quentin Fillon Maillet, quintuple médaillé olympique à Pékin et vainqueur du classement général de la Coupe du monde en 2022, ne compte qu'un seul podium cette saison, arraché à Pokljuka, samedi 7 janvier. Malgré une quatrième place en deçà de ses ambitions au classement général, le Jurassien compte bien aller chercher "un titre individuel" et briller avec les relais.

Quentin Fillon Maillet ne sera pas le seul espoir de médaille française chez les hommes. Emilien Jacquelin, champion du monde de la poursuite à Antholz-Anterselva en 2020 et l'année suivante à Pokljuka, peut s'offrir la passe de trois en Allemagne. Fabien Claude rêve quant à lui d'une première médaille mondiale, à condition d'être en réussite sur le pas de tir (83% de réussite cette saison).

Johannes Boe veut tout rafler

Cette année, il y a Johannes Boe et les autres. Avec plus de 200 points d’avance sur son dauphin et 11 victoires individuelles, le Norvégien se montre irrésistible en Coupe du monde et devrait être la star de ces Mondiaux de biathlon 2023. Il devra tout de même se méfier de ses propres compatriotes, Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjastad Christiansen et Tarjei Boe, régulièrement sur les podiums à ses côtés. Mais sans un énorme faux pas de la star norvégienne, véritable fusée sur les skis, la victoire va être difficile à aller chercher.

Le programme des championnats du monde

Mercredi 8 février (14h45) : relais mixte

Vendredi 10 février (14h30) : sprint dames

Samedi 11 février (14h30) : sprint messieurs

Dimanche 12 février (13h25) : poursuite dames

Dimanche 12 février : (15h30) : poursuite messieurs

Mardi 14 février (14h30) : individuel messieurs

Mercredi 15 février (14h30) : individuel dames

Jeudi 16 février (15h10) : relais mixte simple

Samedi 18 février (11h45) : relais messieurs

Samedi 18 février (15h) : relais dames

Dimanche 19 février (12h30) : mass start messieurs

Dimanche 19 février (15h15) : mass start dames