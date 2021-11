Coupe du monde de biathlon : Sebastian Samuelsson s'impose, Emilien Jacquelin au pied du podium

Ce premier sprint masculin de la saison, dimanche 28 novembre à Östersund, a tourné à l'avantage de Sebastian Samuelsson. Sur ses terres, le Suédois s'est montré intraitable, à la fois au tir (10/10) et sur ses skis. C'est même un doublé suédois, puisqu'Hanna Öberg a remporté le sprint féminin plus tôt. Avec 11,8 secondes d'avance sur son rival Vetle Christiansen, Samuelsson a tout simplement écrasé la course.

Deuxième à l'arrivée, le Norvégien a créé la surprise en coiffant au poteau son compatriote Johannes Boe, qui termine troisième. Conséquence de l'excellent finish de Christiansen, Emilien Jacquelin a été éjecté du podium sur le fil. A l'aise sur ses skis, le Français ruminera longtemps son échec au tir. Simon Desthieux termine cinquième, dans la lignée de son podium décroché samedi. Fabien Claude est juste derrière, à la sixième place, ex-æquo avec l'Allemand Philipp Nawrath.