Coupe du monde de biathlon : revivez la victoire de la France sur le relais féminin de Ruhpolding

À quelques semaines des Jeux olympiques d'hiver (du 4 au 20 février), les entraîneurs français ont de quoi être rassurés. Les Bleues sont en forme et ont remporté le relais de Ruhpolding ce vendredi 14 janvier. Favorites après les impasses des principales forces suédoises et norvégiennes, les Bleues n'ont pas manqué l'occasion de s'imposer une seconde fois en relais cette saison grâce à Anaïs Chevalier-Bouchet, Chloé Chevalier, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon.

Avec une victoire à Östersund et une troisième place à Hochfilzen, les Françaises sont toujours montées sur le podium cette saison en relais. Elles sont donc logiquement premières au classement de cette spécialité devant la Suède. Il restera un dernier relais avant les Jeux Olympiques, la semaine prochaine à Antholz-Anterselva en Italie.