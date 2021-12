Coupe du monde de biathlon : les Françaises intouchables lors du relais à Östersund

Östersund est bleu, blanc, rouge. Dans le froid suédois (-13°), le relais féminin français s'est imposé au terme d'une course maitrisée de bout en bout. La dernière victoire des Bleues en relais remontait au 19 janvier 2019.

Si ce sont les Russes qui ont mieux débuté ce 4x6 kilomètres, les Bleues ont connu plus de difficultés au démarrage. Malgré deux fautes au tir debout, Anaïs Bescond a signé un bon temps sur les skis pour passer son relais en 6e position. Par la suite, alors que les Suédoises et les Norvégiennes ont craqué au tir, Anaïs Chevalier-Bouchet a livré une prestation majuscule. Parfaite face aux cibles, l'Iséroise a porté les Bleues en tête, avec une petite avance sur la Biélorussie. Une avance parfaitement gérée par Julia Simon (9/10) et Justine Braisaz-Bouchet (9/10).

VICTOIREEEEEE !



Relais MONSTRUEUX de nos Bleues !!



Seulement 4 pioches sur 40 tirs et presque 1mn d’avance à l’arrivée !



Bravo @BescondAnais, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet !



FFS / Nordic Focus pic.twitter.com/sRtQLP1AHA — FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) December 5, 2021

Au final, les Tricolores s'imposent devant la Biélorussie, deuxième à 0'57 secondes, et la Suède, troisième à 1'09''6 après avoir grillé la politesse à la Norvège sur le sprint final. Les Bleues n'ont pioché que quatre fois pendant ce relais. C'est un peu mieux que la Biélorussie (6 pioches), et beaucoup mieux que la Suède (2 tours de pénalité, 11 pioches) et la Norvège (1 tour de pénalité, 7 pioches), en grande difficulté au tir.