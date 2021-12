DIRECT. Coupe du monde de biathlon : la France à la lutte pour le podium, suivez le relais dames à Hochfilzen

Après leur très beau succès lors du premier relais de la saison à Östersund, en Suède, les Françaises ont rendez-vous samedi 11 décembre à partir de 14h15 à Hochfilzen en Autriche, avec l'espoir de réitérer la même performance.

Les Bleues peuvent aborder ce deuxième relais de la coupe du monde de biathlon avec une certaine confiance. À Östersund, l'équipe de France composée d'Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet avait réalisé une course presque parfaite. Excellentes à la carabine avec seulement quatre pioches utilisées, elles ont terminé la course avec une avance confortable. Une performance de haut niveau à confirmer samedi.