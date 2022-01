Coupe du monde de biathlon : les Bleues décrochent la 3e place au relais féminin d'Antholz-Anterselva

Les Françaises terminent troisièmes, derrière la Norvège et la Russie.

Podium au bout du suspense pour les Françaises, à deux semaines des Jeux olympiques de Pékin (du 4 au 20 février). Au cours d'un relais décousu, dans lequel la France a longtemps oscillé entre la 8e et la 5e place, les Bleues ont finalement accroché le podium derrière la Norvège et la Russie, samedi 22 janvier à Antholz-Anterselva.

Dernière relayeuse, Anaïs Bescond a profité d'une chute de la Tchèque Lucie Charvatova peu avant le dernier tir pour arracher la troisième place à l'Italienne Federica Sanfilippo.

Pour ce dernier relais avant les Jeux olympiques, le staff tricolore avait aligné une équipe inédite : Chloé Chevalier, Justine Braisaz-Bouchet, Paula Botet – une première pour la biathlète de 21 ans – et Anaïs Bescond.

Quatre podiums en quatre courses

Pour lancer le relais, Chloé Chevalier a livré une copie propre et sans prise de risque (une pioche). En retrait sur les skis, elle a transmis le relais en 8e position avec une trentaine de secondes de retard sur la tête de course. Aussi rapide sur les skis qu'imprécise au tir (six pioches), Justine Braisaz-Bouchet a maintenu l'équipe de France en vie, à dix secondes du podium.

Pour son premier relais en Coupe du monde, Paula Botet avait la lourde tâche de rester au contact du podium. Malgré un tir debout compliqué (trois pioches), la jeune biathlète a tout donné sur la piste pour lancer Anaïs Bescond en 5e position, qui, à l'expérience, a emmené les Bleues sur le podium.

Après leur victoire la semaine dernière à Ruhpolding, en l'absence des cadors norvégiennes et suédoises, les Françaises confirment leur statut de prétendantes assumées à la médaille olympique. Sur les quatre relais de la Coupe du monde, les Françaises sont toujours montées sur la boîte (deux victoires et deux troisièmes places).