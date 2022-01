Coupe du monde de biathlon : les Françaises remportent le relais de Ruhpolding

L'équipe de France féminine de biathlon est montée sur la plus haute marche du podium à Ruhpolding, vendredi.

Pour la deuxième fois de la saison, les biathlètes tricolores ont remporté un relais en Coupe du monde, lors de l'étape de Ruhpolding (Allemagne), vendredi 14 janvier. Anaïs Chevalier-Bouchet, Chloé Chevalier, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon ont fini largement devant la Suède (à 35'') et la Russie (à 1'12''). Une excellente performance tricolore à moins d'un mois des Jeux olympiques de Pékin, après leur succès à Ostersund et leur troisième place à Hochfilzen.