DIRECT. Coupe du monde de biathlon : les Bleues tentent de revenir, suivez le relais féminin d'Antholz-Anterselva

Après la victoire de la semaine dernière à Ruhpolding en l'absence des cadors norvégiennes et suédoises, les Françaises retournent sur la piste pour un relais samedi 22 janvier à Antholz-Anterselva (15h00). Également victorieuses à Östersund, les Bleues sont devant au classement général des relais et font une nouvelle fois figure de favorites avec les Suédoises.

Un ultime duel avant les Jeux olympiques qui doit permettre aux entraîneurs nationaux de trancher sur la composition et l'ordre de leurs relais à Pékin. Anaïs Chevalier-Bouchet, Anaïs Bescond, Justine Braisaz-Bouchet, ainsi que Chloé Chevalier composent le relais aujourd'hui. Avec Julia Simon en plus, l'équipe de France dispose de nombreux atouts pour briguer la plus belle médaille à Pékin. Une nouvelle grosse performance aujourd'hui permettrait au collectif d'emmagasiner un peu plus de confiance.