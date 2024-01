Biathlon : le relais féminin français inarrêtable lors de la Coupe du monde à Ruhpolding

Trois jours après sa victoire à Oberhof, le relais féminin tricolore s'est imposé à Ruhpolding, lors de l'étape de Coupe du monde mercredi, dans une course serrée jusqu'au bout avec l'Allemagne et la Suède.

C'est à se demander ce qui pourra les arrêter. À peine 72 heures après avoir remporté le relais d'Oberhof, le relais féminin français a parachevé son triomphe allemand, mercredi 10 janvier, en s'imposant à Ruhpolding. Dans une course effrénée où Suédoises, Françaises et Allemandes ne se sont pas lâchées d'une spatule, Julia Simon a réalisé un dernier relais parfait sur les skis et sur le pas de tir pour porter la France vers son second succès collectif de la saison chez les filles.

Avant elle, Lou Jeanmonnot avait déjà mis la France sur de bons rails, en profitant des déboires au tir du relais norvégien, avant le passage encore parfait de Sophie Chauveau pour laisser les Tricolores au contact de ses principales concurrentes. Ce succès est d'autant plus marquant que la première du classement général, Justine Braisaz-Bouchet, a fait l'impasse sur cette course pour se reposer, laissant Jeanne Richard assurer le deuxième relais. La jeune française (21 ans) a réussi un baptême du feu presque parfait, avec un superbe 9/10 au tir.