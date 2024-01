Biathlon : Julia Simon décroche sa première victoire de la saison sur la poursuite d'Oberhof devant Justine Braisaz-Bouchet

Une tape dans la main comme un symbole. Quand, samedi 6 janvier, Justine Braisaz-Bouchet a franchi la ligne d'arrivée de la poursuite d'Oberhof (Allemagne), 18''9 après la gagnante, Julia Simon, la réaction des deux compatriotes était presque aussi attendue que l'issue de la course elle-même. À l'intersaison, la double championne du monde a fait l'objet de deux plaintes pour fraude à la carte bancaire, dont une de la part de Justine Braisaz-Bouchet. Un développement judiciaire qui a empoisonné la préparation de l'équipe de France.

Un doublé français sur cette poursuite avec la deuxième place de Justine-Braisaz-Bouchet

De cette affaire, il n'a été nullement question dans la station allemande. Mais c'est forcément une revanche pour Julia Simon, qui s'était dite "cuite mentalement" dès la fin de la première course de l'hiver, le 26 novembre à Östersund (Suède), après la révélation de l'enquête pénale en cours. C'est la première victoire de la saison pour la Savoyarde, qui avait largement dominé la saison dernière, avec trois victoires et dix podiums.

"C'était dur, c'était long et c'est un soulagement car, quand Justine est derrière, il faut pousser jusqu'au bout, a réagi Julia Simon auprès de La Chaîne L'Equipe. Je suis partie fort, un peu zinzin, donc je me suis dit : "Ma petite, tu as intérêt à ne pas te rater derrière, sinon l'entraîneur ne va pas te louper''. C'était une super course."

Niveau tir groupé des Bleues

Parce qu'une cinquième victoire consécutive était à sa portée, Justine Braisaz-Bouchet, encore très rapide sur les skis, avait forcément "de l'amertume sur les tirs debout" qui ont compromis sa fin de course. Pas sur l'identité de la gagnante. Son début de saison canon, cinq podiums à la suite, atténue son "sentiment mitigé" du jour. Elle conforte aussi sa première place au classement général de la Coupe du monde, avec 91 points d'avance sur la Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold (+44''4), troisième à Oberhof.

Lou Jeanmonnot est la troisième Française (5e) tandis que Jeanne Richard, 21 ans, prend la 9e place pour sa deuxième épreuve disputée à ce niveau. Un tir groupé qui confirme le niveau exceptionnel de l'équipe de France féminine. En prenant en compte les deux succès individuels de Lou Jeanmonnot en décembre, le bilan est de cinq victoires consécutives, et de sept sur les dix épreuves de la Coupe du monde disputées jusqu'ici.