C’est un séisme dans le monde feutré des échecs. Début septembre, le jeune prodige Hans Niemann bat le numéro un mondial, Magnus Carlsen. Seule explication, selon le perdant : son adversaire a triché. Des accusations niées par l’Américain, qui se défend à sa façon. "Je pense qu’il est démoralisé d’avoir perdu contre un idiot comme moi. Ça doit être embarrassant pour le champion du monde. Je me sens mal pour lui", lâche Magnus Carlsen, grand maître international du jeu d’échecs. Un joueur suspect, car il a avoué avoir déjà triché deux fois lorsqu’il était adolescent, mais aussi en raison de son parcours atypique.

L'aide de l'intelligence artificielle ?

"Sa progression n’est pas naturelle. De 17 à 19 ans, on ne progresse pas aussi vite que ça", juge Eloi Relange, grand maître international et président de la Fédération française des échecs. Suite à cette affaire, la principale plate-forme de jeux en ligne a enquêté sur le joueur et fait part de sérieuses suspicions de triche. Mais pendant les tournois physiques, comment est-ce possible de tricher ? L’une des théories : un complice suivrait la partie en direct depuis chez lui. Aidé par une intelligence artificielle, il lui soufflerait les meilleurs coups en toute discrétion. La Fédération internationale mène une enquête. Pour l’instant, Hans Niemann n’est pas inquiété et dispute même le championnat américain.