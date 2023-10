Sport : à Paris, l'un des deux seuls clubs de sumo en France

Durée de la vidéo : 3 min

Les équipes du 8 Heures sont allées à la rencontre des membres du club de sumo de Paris. On compte seulement deux clubs dédiés à ce sport japonais en France.

Le terme sumo veut dire "se frapper mutuellement" en japonais, comme l'explique le journaliste Samuel Ollivier, présent sur le plateau du 8 Heures, mardi 10 octobre. "La première fois qu'on en entend parler, c'est dans des écrits en 712 au Japon. Aujourd'hui encore, des dizaines de milliers de supporters se rendent un peu partout dans le pays pour assister à ces combats", poursuit le journaliste.



"C'est une question de mental"

Si ce sport de combat ne suscite pas autant d'engouement en France, il existe néanmoins deux clubs de sumo en France : un à Perpignan (Pyrénées-Orientales) qui compte cinq membres, et l'autre à Paris qui en compte 25. Les équipes du 8 Heures sont allées à la rencontre des membres du club parisien. "Pour être un bon sumo, il faut de l'endurance, travailler sa souplesse et, comme dans tous les sports, c'est une question de mental, au-delà du simple gabarit", explique Jean-Denis, entraîneur. "Au sumo, ça peut durer deux, trois secondes. Il y a vraiment une intensité à mettre dès le départ, sinon on se fait sortir. Il y a la simplicité des règles (...) et en même temps, c'est très technique", indique Damien, apprenti sumo.