Sport : 4 000 enfants réunis au Stade de France pour une journée avec Kylian Mbappé

L’association Premiers de cordée a organisé un événement sportif au Stade de France. 4 000 enfants malades ou handicapés ont pu s’adonner à de multiples activités, comme du surf ou de l’escalade. En bonus, ils ont pu apercevoir le parrain de l’association : Kylian Mbappé.

Un champion du monde au chevet des enfants. Dans son écrin du Stade de France (Seine-Saint-Denis), Kylian Mbappé montre la voie. Photos et autographes, l’attaquant du PSG est venu taper un foot. L’apothéose de cette journée dédiée au sport pour aider les jeunes malades. Ils sont 4 000 pratiquants venus d’établissements de santé de toute l’Île-de-France. Escalade et surf sont au programme. "Ça fait du bien. (…) On se sent réunis. On est avec des amis. On parle avec tout le monde", s’émerveille un adolescent.

De nombreux bénéfices

Depuis un décret de 2017, toute personne souffrant d’une maladie chronique peut se voir prescrire des séances de sport. Chez les enfants, les résultats sont surprenants. "Ils vont gagner en capacités physiques. (…) Ils vont également être beaucoup plus endurants d’un point de vue physique et également psychologique", explique Mathieu Pellan, pédiatre et médecin du sport à l’Hôpital Jean-Verdier de Bondy. Toute l’année, l’association Premiers de cordée se rend dans les hôpitaux pour faire découvrir différents sports aux enfants malades.