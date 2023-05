Sans-abri déplacés de Paris vers les régions : "Ce n'est pas la faute des Jeux olympiques", assure la ministre des Sports

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, était l'invitée des "4 Vérités" sur France 2, mercredi 31 mai.

Mercredi 31 mai, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, était l'invitée des "4 Vérités" sur France 2. Alors que la Coupe du monde de rugby à XV débutera en France en septembre, Mohamed Haouas, pilier du XV de France, a été condamné mardi à un an de prison ferme pour violences conjugales. "C'est évidemment un drame pour cette famille et un énorme gâchis", a déploré Amélie Oudéa-Castéra avant d'estimer que "dans ces circonstances, c'est impossible qu'il porte le drapeau". La ministre ne s'est cependant pas prononcée sur une mise à l'écart définitive du joueur de l'équipe de France et du rugby en général, déclarant que, lorsqu'il aura purgé sa peine, "il y a un moment où il faudra aussi pouvoir penser à la suite".



Ne pas faire des Jeux olympiques le "bouc émissaire"

Amélie Oudéa-Castéra est ensuite revenue sur la polémique qui entoure l'organisation des Jeux olympiques (JO) 2024 à Paris, au sujet d'un projet visant à déplacer vers les régions les sans-abri de Paris. Certaines organisations, notamment la Fondation Abbé Pierre, s'interrogent sur le lien entre cette relocalisation et l'organisation des JO. "On a des enjeux qui sont majeurs sur l'hébergement d'urgence, mais ce n'est pas la faute des JO. (...) C'est quelque chose qui a été engagé en avril. Il ne faut pas faire des JO le bouc émissaire de toutes nos frustrations", a indiqué la ministre des Sports.