XV de France : "On va chercher à matcher avec les All Blacks, partout et tout le temps", se projette Fabien Galthié

Tombeurs de la Nouvelle-Zélande samedi à Dublin (29-20), les Irlandais peuvent inspirer les Bleus. Mais pour Fabien Galthié, le sélectionneur français, pas question "de les copier" dans une semaine face à ces mêmes All Blacks, a-t-il promis en conférence de presse, dimanche 14 novembre, après la victoire des Tricolores face à la Géorgie (41-15).

Que retenez-vous de cette victoire contre la Géorgie ?

Fabien Galthié (sélectionneur du XV de France) : On s'attendait à un match difficile, ça l'a été. On a joué sous la pluie, ce qui pourrait être le cas samedi contre les All Blacks. On avait modifié la composition. Le groupe, peu, mais la composition, oui. Tout ça a permis d'être dans les clous de ce qu'on avait prévu et préparé. Ça donne de la lumière pour la suite et pour prendre les bonnes décisions en vue de samedi prochain.

Justement, êtes-vous inquiet avant d'affronter les All Blacks ?

Quand on se prépare à jouer la meilleure équipe du monde, "inquiet", ce n'est pas le bon mot. On a conscience de ce qui arrive samedi au Stade de France. Il faudra être en capacité de se mettre en face. On va chercher à matcher avec eux, partout et tout le temps. Quand on a 25 ans de moyenne d'âge et à peu près 18 sélections, quand les meilleurs joueurs du monde viennent vous défier, je pense que ça vous habite. Vous avez envie de vous mettre en face et de vous mettre à leur hauteur. Voire plus.

Allez-vous vous inspirer de l'Irlande, qui a battu les All Blacks samedi ?

Ils ont été fantastiques, il n'y a pas de mot pour décrire la prestation de l'Irlande. Et malgré ça, le match se joue sur une décision de l'arbitre et un essai refusé. Ça en dit beaucoup sur l'adversaire de samedi. Vous le savez, nous le savons. On va prendre le temps pour réfléchir. Les Irlandais ont leur propre jeu, leur propre rugby. Il ne faut pas copier les Irlandais, si ce n'est essayer d'être aussi brillants qu'eux sur le fond. Mais, sur la forme, nous n'avons ni les mêmes joueurs ni le même rugby.