XV de France : après le nul contre l'Italie, "Fabien Galthié n'est absolument pas en danger", affirme le président de la Fédération française de rugby

Au lendemain du match nul historique à domicile contre l'Italie (13-13), le président de la Fédération française de rugby maintient le cap. Florian Grill a assuré, lundi 26 février à l'AFP, que "Fabien Galthié n'était absolument pas en danger", alors que les prestations du XV de France interrogent en ce début d'année. Les Bleus ont entamé le Tournoi des six nations 2024 par une défaite sèche contre l'Irlande au Vélodrome (38-17), avant une victoire heureuse en Ecosse (20-16).

"On a mûrement réfléchi, ce n'est pas une décision qu'on prend sur un match, sur un point, et pas sur une transition de matchs un peu compliquée non plus", a expliqué le dirigeant. Le match nul concédé face à l'Italie, certes en infériorité numérique pendant 40 minutes, complique la fin de Tournoi de l'équipe de France, qui doit encore disputer deux matchs : d'abord face au pays de Galles à Cardiff, le 10 mars, puis contre l'Angleterre au Groupama Stadium de Lyon, le 16 mars.

"Une relation de confiance"

"Je suis un manager, je ne suis pas du genre à faire des embardées en fonction de la pression", a assuré Florian Grill. "Ce ne sont pas des décisions qui se prennent sur un match. On a eu six mois, avec Jean-Marc (Lhermet, vice-président de la FFR), pour établir une relation et la comprendre, pour voir qu'on fonctionnait très bien ensemble. Il y a une relation de confiance qui est nouée", a poursuivi celui qui remettra son poste en jeu lors des élections à la présidence de la FFR, le 19 octobre prochain.

Les performances peu convaincantes de l'équipe de France en ce début d'année ne remettent donc pas en cause la confiance accordée à Fabien Galthié. Le sélectionneur du XV de France reconnaissait lui-même après la rencontre face à l'Italie : "On a déjà vécu des moments difficiles, c’en est un. On n'arrive pas à faire ce que l'on voudrait faire, mais c’est le moment de faire corps, de faire preuve de résilience. On veut faire mieux." L'ancien entraîneur de Montpellier, du Stade Français et de Toulon a mené les Bleus à la victoire et au Grand Chelem lors du Tournoi des six nations 2022, avant d'échouer en quarts de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud (29-28), l'automne dernier.