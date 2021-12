Rugby : six Françaises dans l'équipe de l'année élue par World Rugby, la fédération internationale

Au mois de novembre dernier, les Bleues ont signé trois victoires face à l'Afrique du sud et la Nouvelle-Zélande, par deux fois.

Deshayes, Sochat, N'Diaye, Drouin, Boujard, Sansus : six joueuses de rugby françaises figurent dans le XV féminin de l'année 2021 dévoilé mercredi 8 décembre par la Fédération internationale (World Rugby).

Les Bleues, dont l'équipe est la troisième nation mondiale, ont la part belle dans cette "dream team" avec l'ailière Caroline Boujard, la charnière Caroline Drouin et Laure Sansus, les premières lignes Agathe Sochat et Annaëlle Deshayes, et la deuxième ligne Safi N'Diaye.

Un XV dominé par les Françaises et les Anglaises

Le XV de France féminin a réussi une tournée automnale parfaite en dominant facilement l'Afrique du Sud (46-3) puis en décrochant deux victoires de prestige devant la Nouvelle-Zélande, 38-13 à Pau puis 29-7 à Castres.

Un XV unique



Il est temps de révéler la Dream Team du XV féminin de l'Année 2021, en association avec @Capgemini#WorldRugbyAwards pic.twitter.com/q4Wg3VwFa1 — World Rugby FR (@WorldRugby_FR) December 8, 2021

Les Anglaises, qui ont remporté les trois dernières éditions du Tournoi des Six Nations, comptent cinq représentantes dans ce XV de l'année, dont la troisième ligne Poppy Cleall, meilleure joueuse de l'édition 2021. Seuls quatre autres pays sont représentés avec une seule joueuse chacun : le pays de Galles (Jasmine Joyce), l'Italie (Béatrice Rigoni), le Canada (Karen Paquin) et la Nouvelle-Zélande (Zoe Aldcroft).

Le XV féminin de l'année 2021

Jasmine Joyce (WAL) - Caroline Boujard (FRA), Stacey Fluhler (NZL), Beatrice Rigoni (ITA), Abby Dow (ENG) - (o) Caroline Drouin (FRA), (m) Laure Sansus (FRA) - Karen Paquin (CAN), Poppy Cleall (ENG), Zoe Aldcroft (ENG) - Abbie Ward (ENG), Safi N'Diaye (FRA) - Sarah Bern (ENG), Agathe Sochat (FRA), Annaëlle Deshayes (FRA).