DIRECT. France-Nouvelle-Zélande : les Bleues défient les Black Ferns afin de réitérer leur exploit

Brillantes contre les Néo-Zélandaises le week-end dernier, les Tricolores retrouvent les Black Ferns samedi 20 novembre à 15h à Castres pour le dernier match de leur tournée d'automne.

Les joueuses d’Annick Hayraud veulent confirmer et signer une quatrième victoire consécutive, qui plus est, face à la deuxième nation au classement mondial. "On doit donc trouver de la constance et de la régularité dès que possible", a déclaré Safi N'Diaye, la joueuse la plus capée des Bleues (83 sélections), à quelques mois du Mondial 2022 à Auckland.