France-Nouvelle-Zélande : les Bleues, impériales face aux Black Ferns, restent invaincues dans la tournée d'automne

C'est ce qu'on appelle finir en beauté. Les Françaises n'auraient pas pu boucler leur tournée d'automne d'une meilleure manière, en s'imposant pour la deuxième fois d'affilée face aux Néo-Zélandaises (29-7), samedi 20 novembre, à Castres. Un carton plein pour les Bleues, qui restent invaincues sur les trois rencontres après avoir dominé l'Afrique du sud (46-3) et les Black Ferns (38-13) lors de leur précédente rencontre.

Les quintuples championnes du monde ne sont pas parvenues à prendre leur revanche et à corriger l'humilation subie une semaine plus tôt, encaissant quatre essais. C'est une nouvelle fois les Tricolores qui ont pris les rênes de la rencontre, étouffant leurs adversaires d'entrée. Elles n'ont eu besoin que de quatre minutes pour briser la défense néo-zélandaise et inscrire le premier essai de la rencontre, sur une belle action collective menée par Agathe Sochat, auteure d'un très gros match.

Le doublé pour Castel

Six minutes plus tard (11e), l'ailière Marie-Aurélie Castel (21 ans), dont il s'agissait de la première sélection, a doublé la mise sur la première mêlée du match. C'est encore la Bretonne qui a été à la finition sur le quatrième essai tricolore, s'offrant un premier doublé en à peine trois sélections.

Malgré un temps fort en fin de première période, leur permettant de revenir à un essai (14-7) l'espace de seulement trois minutes (21-7 à la pause), et une meilleure seconde période, les quintuples championnes du monde n'ont jamais réellement réussi à développer leur jeu. Les Bleues, très solides en défense, ont encaissé les charges néo-zélandaises sans broncher.

De bon augure pour la Coupe du monde

Les joueuses d'Annick Hayraud, dont l'effectif a été profondémment rajeuni, ont réalisé un sans-faute dans cette tournée. Surtout, elles ont enchaîné une quatrième victoire consécutive contre les Black Ferns, reines quasi-incontestées du rugby mondial. Une première dans l'histoire du XV de France, bien que les Néo-Zélandaises (2e nation mondiale) aient été privées de match pendant deux ans en raison du Covid-19.

Grâce à cette nouvelle victoire, les Tricolores asseoient encore davantage leur statut de prétendante au titre mondial. Prochaine étape contre l'Italie, dimanche 27 mars 2022, au Stade des Alpes à Grenoble, à l'occasion du premier match des Six Nations.