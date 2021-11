France-Afrique du Sud : les Bleues surclassent les Springboks et préparent idéalement le double affrontement contre la Nouvelle-Zélande

Ce n'est pas tous les jours qu'un XV de France passe à un 46-3 à l'Afrique du Sud. C'est pourtant ce qui s'est passé samedi à Vannes où les joueuses d'Annick Hayraud ont dominé de la tête et des épaules une nation classée au 13e rang mondial. Si elles n'ont pas encore la même réputation que leurs homologues masculins, les "Springboks Women" sont pourtant en plein développement. Mais ce dernier a pris un stop violent après la démonstration de puissance des Bleues.

Pourtant privé de quelques cadres, le XV de France, qui alignait 3 novices samedi, a fait preuve d'une maîtrise collective impressionnante face à des adversaires beaucoup trop indisciplinées pour espérer rivaliser. Après 16 minutes de jeu, la 3e ligne Emeline Gros avait déjà planté son doublé (12en 16e), concrétisant ainsi l'outrageuse domination de ses coéquipières en conquête.

VIDEO : le 2e essai d'Emeline Gros

La suite a été un long chemin de croix pour l'Afrique du Sud, submergée par la fougue bleue. Au sein de cette joyeuse sarabande, l'expérimentée Safi N'Diaye a guidé le troupeau et donné le tempo en inscrivant, elle aussi, deux essais (39e, 43e). Les nombreux changements qui ont émaillé la seconde période ont quelque peu grippé la machine française mais cette dernière a néanmoins poursuivi sa démonstration, conclue par sept essais, dont un dernier de toute beauté, au final.

VIDEO : l'essai de Caroline Boujard

Cette démonstration tombe à pic et va gonfler la confiance de ces Bleues avant l'énorme défi qui les attend les 13 et 20 novembre prochains contre les All Blacks. A moins d'un an de la prochaine Coupe du monde, qui aura justement lieu en Nouvelle-Zélande, l'occasion sera belle de s'étalonner. Il ne faudra pas oublier les promesses de Vannes.