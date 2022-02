France-Irlande : le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte testé positif au Covid-19

Bernard Laporte n'assistera pas à la rencontre entre le XV de France et l'Irlande.

Le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte a annoncé sur son compte Twitter avoir été testé positif au Covid-19, samedi 12 février. De fait, il ne pourra assister au deuxième match du Tournoi des six nations entre le XV de France et le XV du Trèfle et se met dès à présent à l'isolement.

"Mes pensées vont vers notre XV de France"

L'ancien international et sélectionneur a eu un mot pour les joueurs de Fabien Galthié : "Toutes mes pensées vont vers notre XV de France qui affronte l'équipe d'Irlande au Stade de France cet après-midi", a-t-il encouragé dans sa publication Twitter.