France-Australie : une invincibilité bleue à préserver, de la confiance à retrouver pour les Wallabies… Les enjeux du match

Avant de retrouver l’Afrique du Sud (12 novembre) et le Japon (20 novembre), le XV de France a rendez-vous avec l’Australie à Saint-Denis, samedi 5 novembre. Les Bleus, invincibles depuis plus d’un an, comptent bien installer un peu plus le doute dans les têtes des Wallabies. Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, qui doit faire face à quelques forfaits, donne sa chance à plusieurs joueurs qui ont des points à marquer en vue de la Coupe du monde, dans dix mois (8 septembre - 28 octobre 2023).

10/10 pour les Bleus, une invincibilité à conserver



Le XV de France reste sur dix victoires consécutives, sa dernière défaite remontant au 17 juillet 2021 face... à l'Australie (30-33), au Suncorp Stadium de Brisbane. Les Bleus, avec une équipe très remaniée, avaient été proches de créer l'exploit et de remporter la série de test-matchs en terre australienne, avec une victoire (28-26) et deux courtes défaites (21-23 et 30-33). Depuis, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et l'Angleterre ont notamment mordu le gazon face aux joueurs de Fabien Galthié. Dans son histoire, le XV de France avait déjà réussi une série d'invincibilité de dix rencontres, en 1981 (neuf victoires et un match nul). Dix succès de rang, c’est en revanche une première, et les Bleus tenteront de faire encore mieux pour faire le plein de confiance à moins d’un an du Mondial.

Au bout du suspense, nos bleus se sont imposés pour la 2ème fois lors de cette tournée face au Japon.



1️⃣0️⃣ victoires consécutives, un record , concluant une saison exceptionnelle pour tous des joueurs utilisés et pour l’encadrement! @FranceRugby #NeFaisonsXV #JAPFRA pic.twitter.com/XkNlU19Qez — Provale (@ProvaleRugby) July 9, 2022

En salle d'embarquement pour la Coupe du monde



Certains joueurs du XV de France ont une vraie carte à jouer face à l'Australie. A dix mois d'une Coupe du monde à domicile, Thibaud Flament, Charles Ollivon, Yoram Moefana et Thomas Ramos seront alignés d'entrée face aux Wallabies. En deuxième ligne, Thibaud Flament profite du forfait de Paul Willemse pour célébrer sa dixième cape. Il tentera de montrer qu'il peut être plus qu'un remplaçant, comme cela fut le cas lors du dernier Tournoi des six nations.

En troisième ligne, Charles Ollivon compte bien profiter de la blessure de François Cros pour retrouver son rôle de patron, même si Antoine Dupont garde le rôle de capitaine. A l'aile, Yoram Moefana, qui supplée Gabin Villière, a un bon coup à jouer, tout comme Thomas Ramos à l'arrière. Le Toulousain, souvent boudé par Fabien Galthié, a une occasion en or de montrer ses qualités face à l'Australie.

Enfin le grand saut pour les Wallabies ?



Lors des douze derniers mois, l'Australie n'a décroché que quatre victoires en 13 matchs. L'équipe du sélectionneur Dave Rennie n'est plus que la sixième nation mondiale au classement World Rugby, décrochée du quintette de tête (Irlande, France, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et Angleterre dans l'ordre). Depuis une défaite en Ecosse (13-15), il y a presque un an jour pour jour, les Wallabies n'ont jamais enchaîné deux succès et ont subi quelques roustes pas idéales pour la confiance (17-48 contre l'Argentine en août, 14-40 contre les All Blacks le 24 septembre). Dave Rennie cherche encore la bonne formule, et un second succès de rang après une victoire étriquée contre l'Ecosse (16-15). Ce serait une première depuis le mois d’octobre 2021 pour les Wallabies, toujours en recherche de stabilité et de confiance.