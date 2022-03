France-Angleterre : Damian Penaud de retour à l'aile, le seul changement dans le XV de départ pour le dernier match du Tournoi des six nations

Le XV de France, en lice pour réaliser le Grand Chelem, pourra compter sur son co-meilleur marqueur d'essais du Tournoi (avec Gabin Villière, trois essais chacun). Privé du choc face au pays de Galles car positif au Covid-19, vendredi dernier au côté de Romain Taofifenua, Damian Penaud fera son retour dans le groupe qui affrontera l'Angleterre samedi 19 mars (à suivre en direct sur france.tv et france2). Le retour de l'ailier, qui a pris une toute autre dimension au sein du groupe lors de cette compétition -décisif en attaque comme en défense-, est une excellente nouvelle pour les Bleus de Fabien Galthié.



Jeudi 17 mars, le sélectionneur accompagné de son manager général, Raphaël Ibanez, a dévoilé le groupe qui tentera d'aller chercher le titre dans le Tournoi des six nations et ce potentiel Grand Chelem après lequel les Bleus courent depuis 2010. Le groupe victorieux face aux Gallois a été, comme attendu, largement reconduit.

Le retour du banc avec une large majorité d'avants

Parmi les rares changements donc, la sortie du groupe de Yoram Moefana. Le pompier en chef depuis le début de la compétition est forfait. Et le retour de l'autre joueur covidé, le deuxième ligne Romain Taofifenua, qui prendra place parmi les finisseurs. Après avoir privilégié, contrairement à leur habitude, une formule de cinq avants remplaçants et trois arrières contre le XV du Poireau, les patrons des Bleus sont revenus à une disposition plus classique de 6-2. "Le 5-3 avait été décidé à cause de circonstances particulières dues au Covid. A partir du moment où tout nos joueurs sont sur pied dans la logique de cette entité à 23 c'est le choix qu'on a fait. Est-il évident ? Je ne sais pas", a abondé le sélectionneur.

Toujours est-il que, jusqu'à présent, une telle disposition a permis d'amener autant de fraicheur que de puissance aux Bleus aux alentours de la 50e minute en faisant entrer un paquet d'avants presque tout neuf. Un élément crucial pour la gagne finale. Un renfort forcément précieux pour répondre à la densité physique d'Anglais qui se feraient un furieux plaisir à briser les rêves tricolores.

Le XV de France face à l'Angleterre : Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Alldritt, Cros, Jelonch- Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille. Finisseurs : Mauvaka, Gros, Haouas, Taofifenua, Flament, Cretin, Lucu, Ramos.