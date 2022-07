DIRECT. Japon-France : les Brave Blossoms en tête à la pause... Suivez le second test-match des rugbymen tricolores

On prend (presque) les mêmes et on recommence. Le XV de France retrouve les Japonais pour le second match de la tournée d'été, samedi 9 juillet, à Tokyo. Dans des conditions atmosphériques lourdes, marquées par une alerte au typhon qui a longtemps plané sur l'archipel, les Bleus veulent confirmer leur bonne performance de la première rencontre (victoire 42-23), le 2 juillet, peaufiner les automatismes, et faire le plein de confiance.

Le sélectionneur Fabien Galthié a reconduit la même composition de départ, à une exception : le jeune arrière du Racing 92 Max Spring (21 ans) fait ses grands débuts sous le maillot bleu en lieu et place de Melvyn Jaminet. Peato Mauvaka, ménagé à l'entraînement mardi, est bien présent, tandis que Charles Ollivon porte encore une fois le brassard de capitaine.