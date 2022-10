Coupe du monde de rugby 2022 : des chocs France-Nouvelle-Zélande et Angleterre-Canada en demi-finales

En s'imposant face à l'Australie et les Etats-Unis dimanche, l'Angleterre et le Canada rejoignent la France et la Nouvelle-Zélande dans le dernier carré du Mondial.

Il n'y aura finalement pas eu de surprise. Les quatre équipes, qui trustent les meilleures places du classement mondial établi par World Rugby, ont toutes composté leur billet pour le dernier carré. L'Angleterre, numéro un mondiale et grande favorite de la compétition, ainsi que le Canada (3e nation), s'affronteront en demi-finale de la Coupe du monde de rugby, grâce à leurs victoires respectives face à l'Australie (41-5) et aux Etats-Unis (32-11), dimanche 30 octobre, au Waitakere Stadium d'Auckland.



Si le XV de la Rose s'est imposée largement face à l'Australie (41-5), les Canadiennes ont eu un peu plus de mal pour se défaire de leur voisines américaines (32-11).Le pays hôte néo-zélandais et le XV de France s'étaient eux qualifiées la veille, en écartant le pays de Galles et l'Italie.

Une Angleterre record

C'est bien simple, pour le moment seules les Tricolores ont réussi à faire trembler l'ogre anglais depuis le début du Mondial. En quarts de finale, les Red Roses n'ont encore une fois quasiment rien laissé à leur adversaire du jour. Les coéquipières de Sarah Hunter, dont c'était la 138e sélection, un record, ont marqué sept essais, dont un triplé de la troisième ligne Marlie Packer, élue joueuse du match, tandis que les "Wallaroos" ont dû se contenter d'une seule réalisation non transformée signée de la troisième ligne Emily Chancellor juste avant la mi-temps.

Ainsi, les Anglaises sont allées chercher leur 29e succès consécutif : elles n'ont plus perdu un match depuis juillet 2019, un record. Le derby d'amérique du nord, entre Canadiennes et Etats-Uniennes est lui resté indécis plus longtemps (12-8 à la pause). Mais les Cannadiennes, plus pragmatiques (deux essais sur leurs deux premières incursions dans les 22 mètres adverses), ont fini par s'extirper du piège.

Angleterre et Canada se retrouveront à l'Eden Park d'Auckland samedi 5 novembre (à 4h30) pour la première demi-finale. La seconde verra les Néo-Zélandaises, championnes du monde en titre, affronter la France, quatrième nation mondiale (à 7h30).