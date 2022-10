Coupe du monde de rugby 2022 : porté par une performance défensive majuscule, le XV de France s'incline de peu face à l'Angleterre

Le défi était immense, les Bleues n’ont pas déçu. On pourrait même dire qu’on les a retrouvées. Dresser un tel constat après cette défaite du XV de France (7-13) contre l’Angleterre, ce samedi 15 octobre lors du deuxième match de poules du Mondial, pourrait paraître présomptueux, pourtant rarement une rencontre n’aura aussi bien porté le nom de "défaite encourageante". Et le point de bonus défensif le confirme bien.

214 placages et une énorme défense de nos Bleues. Ça n’a pas suffit, mais les filles ne se sont pas échappées aujourd’hui ! #FRAANG #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/hG0DYVFoJE — France Rugby (@FranceRugby) October 15, 2022

Si les Bleues n’avaient pas perdu leur numéro 9 Laure Sansus, meilleure joueuse du Tournoi 2022 et meilleure Française de l’année, dès la 13e minute, touchée au genou, puis vu quelques minutes plus tard leur infatigable plaqueuse et perforeuse Romane Ménager sortir après un KO impressionnant, on pourrait même la trouver enthousiasmante pour le reste de la compétition.

Une défense retrouvée

Ce samedi, condamnées à défendre face à des Anglaises surpuissantes, elles n’ont pas pu empêcher leur meilleure ennemie et la grande favorite au sacre final de prolonger son impressionnante série de matchs sans défaite (27), mais cela faisait un moment qu’on n’avait pas vu les coéquipières de Caroline Drouin défendre avec autant d’ardeur et présenter une telle continuité sur l’ensemble d’une rencontre.

Après s’être régalées offensivement contre les Fidji, qu’elles ont étrillés (84-19) en marquant 14 essais, les Red Roses ont dû patienter 24 longues minutes avant de voir Emily Scarratt bénéficier d’une croisée judicieuse pour perforer la défense et marquer le premier essai du match et le seul anglais (7-0, 24e). Elles alourdissaient le score en validant deux pénalités. La réponse du XV de France venait à la 64e minute : passe au pied millimétré de Caroline Drouin vers l'aile, Joanna Grisez se saisissait du ballon, faisait jouer sa puissance et ses appuis, avant de servir Gaëlle Hermet qui aplatissait dans l'en-but (7-13).

Jamais ces Anglaises n'ont perdu en phase de poules du Mondial, mais rarement une équipe les aura autant fait trembler. De quoi offrir de belles promesses avant l’ultime match de poules face aux Fidji le week-end prochain où elles devront assurer leur place pour le tableau final.