VIDEO. Le lapsus d'Edouard Philippe lors de son discours sur la Coupe du monde de rugby 2023

Le chef du gouvernement a provoqué les rires dans l'assistance en prononçant "sucer" à la place de "susciter".

Sa langue a fourché. Le Premier ministre Edouard Philippe a commis un beau lapsus, samedi 10 mars, lors de son discours de lancement de l'organisation de la Coupe du monde de rugby en France en 2023, au stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). "Et parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer...", déclare le chef du gouvernement avant de marquer une pause puis de se reprendre : "La France est une nation qui veut continuer à susciter des grands champions."

Devant les sourires de l'assemblée, composée des principaux représentants du monde du rugby, Edouard Philippe a joué la carte de l'humour : "On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé. Je ne peux pas le croire...", a-t-il lancé sous les rires et les applaudissements avant d'ajouter "voilà, voilà".