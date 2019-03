Six Nations : victoire poussive des Bleus face à l’Italie

C’était le match de la dernière chance pour le XV de France. Déjà battus trois fois dans le tournoi, les Bleus se rendaient en Italie pour éviter une humiliation après la claque reçue en Irlande. Les hommes de Jacques Brunel se sont imposés, mais une nouvelle fois dans la douleur.

"J’ai rarement vécu un tournoi comme ça, mais je suis content qu’on finisse sur une bonne note. On gagne, c’est important, on a montré un peu de caractère", déclarait le trois-quarts centre Mathieu Bastareaud à la fin de la rencontre.

Penaud en sauveur

Très rapidement, les Bleus ont été menés au score suite à deux pénalités. Mais la France réagit et marque le premier essai pour virer en tête à la pause. Pendant tout le match, la souffrance se lira sur leur visage. Il faudra un très bon Romain Ntamack au pied pour libérer ses coéquipiers et un essai en fin de match de Penaud. Les Italiens repartent avec la cuillère de bois, mais les doutes subsistent pour Jacques Brunel et ses troupes à sept mois du Mondial.

