Rugby : le Rochelais Kévin Gourdon met un terme à sa carrière à cause d’un problème cardiaque

C'est un adieu aux terrains qu'il avait sans doute envisagé plus tardif. Le Stade Rochelais a annoncé dans un communiqué que son troisième ligne Kévin Gourdon allait mettre un terme immédiatement à sa carrière, à cause d'un problème cardiaque.

Le troisième ligne international français âgé de 31 ans, Kévin Gourdon, a appris cette semaine qu’un problème cardiaque le contraint à mettre un terme immédiat à sa carrière sportive.https://t.co/aEXFrCXjOK — Stade Rochelais (@staderochelais) December 21, 2021

"C'est une nouvelle brutale et triste, mais ma santé est prioritaire", a réagi le joueur de 31 ans. "Malheureusement c’est quelque chose qu’on ne maitrise pas, je ne suis pas en mesure de faire quoique ce soit pour que la situation soit différente, je n’ai donc pas de regret", a-t-il ajouté.

Dans l'histoire de La Rochelle

Kévin Gourdon a disputé 221 matchs avec le Stade Rochelais, qu'il avait rejoint en 2012. Il a connu une finale de Top 14 et de Coupe d'Europe avec les Jaune et Noir en 2020-2021. Il avait aussi été sélectionné à 19 reprises avec le XV de France, entre 2016 et 2018.

"J'ai eu la chance d'avoir une carrière bien remplie, j'ai connu beaucoup de choses avec le Stade Rochelais, la Pro D2, la lutte pour le maintien en Top 14 et puis quelques années plus tard les phases finales. C'est beaucoup de souvenirs, d'émotions", a-t-il déclaré. Le président rochelais Vincent Merling a évoqué "l'homme qu'était Kévin, sa fidélité au club, son immense talent" qui "font de lui un joueur emblématique de la culture et de l'identité du Stade Rochelais".