Top 14 : le Racing au point mort, Clermont remercie ses avants, Lyon surclasse Brive... Ce qu'il faut retenir de la douzième journée

Dans un championnat serré, les équipes du Top 14 tentent d'accrocher chaque point pour grimper au classement. Samedi 4 décembre, Castres, Clermont, Lyon et Montpellier ont décroché le bonus offensif alors que Pau et Toulon se sont quittés dos à dos. Les internationaux français se sont montrés à leur avantage, comme Vincent Rattez, Damian Penaud et Melvyn Jaminet.

Le Racing cale encore

Les Racingmen enchaînent une troisième défaite de rang, à Castres (25-3). En difficulté, dominés par les Castrais, les Ciel et Blanc ont eu beaucoup de mal à s’installer dans le camp adverse en première période. Ils se sont tout de même révoltés juste avant la pause, mais l’essai qu’ils pensaient avoir inscrit a été annulé pour un en-avant.

Bis repetita au retour des vestiaires, avec un nouvel essai invalidé puisqu’une main castraise a empêché Ibrahim Diallo d’aplatir. Les Franciliens n’ont converti aucune de leurs occasions et ont laissé passé leur chance. En face, les Castrais, très solidaires en défense, se sont montrés patients pour finalement arracher le bonus offensif à la 81e minute.

Yohan Beheregaray puissance 3

Ultra-dominateurs, les Clermontois s’imposent face à une courageuse équipe de Biarritz (39-11). Un succès construit grâce à ses premières lignes, qui ont inscrit quatre des cinq essais auvergnats. Peni Ravi a permis à l’ASM d’entamer la partie idéalement, dès la 6e minute, avant que le talonneur Yohan Beheregaray ne profite de sa puissance pour aplatir sur la ligne à trois reprises.

Yohan Beheregaray a inscrit un triplé face à Biarritz. (THIERRY ZOCCOLAN / AFP)

Clermont a enfoncé le clou grâce à un cinquième essai, inscrit par Damian Penaud sur une superbe passe au pied de Camille Lopez. Biarritz reste lanterne rouge du Top 14.

Brive coule à Lyon

Défaits lors de ses onze derniers matchs à l’extérieur en Top 14, Brive poursuit sa série noire à Lyon (41-0). Les Brivistes n’ont pas vu la lumière au stade Gerland et ont encaissé cinq essais. Après avoir tenu vingt minutes, ils ont ensuite subi la puissance lyonnaise. Les Corréziens ont poussé pour inscrire quelques points en toute fin de rencontre, après l’expulsion de Josua Tuisova, sans succès.

Victoire XXL pour nos Lyonnais face à Brive (41-0) ! https://t.co/HMeLfvoHin pic.twitter.com/hZlTj8e9Sf — LOU Rugby (@LeLOURugby) December 4, 2021

La belle histoire du Montpelliérain Aubin Eymeri

Entré à la 67e minute pour sa première apparition avec les professionnels, Aubin Eymeri a offert le bonus offensif au MHR dix minutes plus tard, face à Perpignan. Le jeune montpelliérain a profité d’un dégagement manqué des Catalans pour aplatir dans l’en-but et parachever le succès des siens (30-6). Les Cistes ont aussi pu compter sur un Paolo Garbisi impeccable au pied, et des essais de Vincent Rattez et Pierre Lucas, qui a crucifié son ancienne équipe.

Côté Perpignanais, Melvyn Jaminet a inscrit les six points de son équipe sur deux superbes pénalités, la première à plus de 50 mètres des poteaux, et la deuxième à plus de 55 mètres, depuis son camp. Sa patte droite magique n’a pas pourtant pas suffi à l’USAP, avant-dernier du classement, tandis que le MHR conforte sa troisième place.

Pau rend hommage à François Moncla

Le 28 novembre dernier disparaissait François Moncla, ancien capitaine du XV de France et joueur de la Section Paloise. Il comptait 31 sélections en Bleu et avait remporté le championnat de France en 1964 avec le club béarnais.

Un hommage lui a été rendu au stade du Hameau, avec une minute d’applaudissements avant la rencontre de Pau face à Toulon, en présence de ses anciens coéquipiers, samedi. Sur le terrain, la Section Paloise a accroché les Toulonnais, 16-16, dans un match marqué par le retour de Sergio Parisse, remis d’une fracture du scaphoïde intervenue en septembre dernier.