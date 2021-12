Comme Sergio Agüero, ces sportifs ont dû mettre un terme à leur carrière à cause de problèmes cardiaques

Avant l'annonce officielle de la fin de carrière de Sergio Agüero, l'année 2021 avait déjà été marquée par une image qui avait ému autant qu'elle avait choqué. En plein match de l'Euro, le Danois Christian Eriksen s'écroulait sur la pelouse, victime d'un malaise cardiaque. Sept mois après ce douloureux samedi 12 juin, le joueur a repris l'entrainement, mais pas la compétition. Avant lui, de nombreux sportifs avaient déjà été contraints de mettre un terme à leur carrière à la suite de problèmes cardiaques. Tour d'horizon non-exhaustif.

Quelques semaines après avoir disputé l'Euro 2008 avec l'équipe de France, Lilian Thuram (36 ans) s'apprête à découvrir son nouveau club, le Paris Saint-Germain. Mais, au moment de la visite médicale, on lui détectecte une fragilité au niveau du cœur. Son "coeur épais" augmente les risques de subir un accident cardiaque.

Le joueur sait son coeur fragile : sa mère et ses soeurs ont des antécédents, son frère est même décédé sur un terrain de basket des suites d'un arrêt cardiaque. Le 1er août 2008, un mois après cette visite médicale, le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France (142 sélections) tient une conférence de presse pour officialiser l'arrêt de sa carrière.

À l'occasion d'une conférence de presse, Lilian Thuram officialise l'arrêt de sa carrière, le 1er août 2008. (MIGUEL MEDINA / AFP)

Lilian Thuram n'est pas le seul footballeur à avoir connu cette mésaventure en fin de carrière. Alors qu'il s'apprête à signer à Monaco après de grosses saisons sous les couleurs de Valenciennes et Caen, Steve Savidan est, lui aussi, recalé à cause d'un problème cardiaque lors d'une visite médicale préalable à son transfert.

Celui qui compte une sélection en équipe de France avait alors 32 ans. "Ma route va continuer, je vais rentrer à Caen pour poursuivre les examens et les recherches, on attend des confirmations médicales mais je veux rassurer tout le monde sur mon état de santé" avait-il expliqué lors d'une conférence de presse.

C'est au même âge que Lilian Thuram (36 ans), que le cycliste Michael Rogers a également été contraint de stopper sa carrière en 2015. Triple champion du monde de contre-la-montre (2003, 2004, 2005), l'Australien révèle souffrir d'une arythmie cardiaque.

I'm grateful for my time as a professional cyclist. It's time to announce my retirement. Thank you cycling! https://t.co/ee6uU6kwQ4