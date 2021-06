Rugby : la jauge portée à 14 000 spectateurs au Stade de France pour la finale de Top 14

Toulousains et Rochelais peuvent exulter. Vendredi 25 juin, la finale du Top 14 de rugby entre Toulouse et La Rochelle au Stade de France pourra accueillir 14 000 spectateurs au lieu de 5 000 initialement, a annoncé Matignon à l'AFP, mardi 21 juin.

"Au-delà du respect des règles de distanciation déjà applicables et de la mise en place du pass sanitaire, le public sera réparti dans trois zones étanches, et sur l'ensemble des tribunes ouvertes du stade, afin de permettre la plus grande distanciation possible entre les spectateurs", ont précisé les services du Premier ministre Jean Castex.

La Ligue nationale de rugby souhaitait augmenter la jauge

La finale devait initialement accueillir seulement 5 000 spectateurs mais la Ligue nationale de rugby et son président René Bouscatel ont tenté d'infléchir la décision du gouvernement. "Considérant le caractère exceptionnel de la finale du Top 14, l'évolution favorable de la situation sanitaire, la proximité de la date du 30 juin, à laquelle les restrictions de jauge dans les stades seront levées, et les spécificités du Stade de France en termes de capacité d'accueil et d'organisation des flux, le Premier ministre a décidé d'accepter la demande de la Ligue nationale de rugby d'organiser la finale du Top 14 avec 14.000 spectateurs au Stade de France" a indiqué Matignon à l'AFP.

Vendredi soir, le Stade Toulousain tentera de conquérir le doublé coupe d'Europe-championnat après avoir défait Bordeaux-Bègles en demi-finales (24-21), samedi 19 juin. En face, le Stade Rochelais aura à coeur de prendre sa revanche après la défaite en finale de Champions Cup contre Toulouse du 22 mai dernier (22-17). Pour accéder à sa première finale, La Rochelle a sorti le Racing 92 (19-6), vendredi 18 juin.