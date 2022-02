Tournoi des six nations : Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, testé positif au Covid-19 deux jours avant France-Italie

Le Tournoi des six nations n'a pas encore commencé que le Covid vient déjà jouer les troubles fêtes. Vendredi 4 février, la Fédération française de rugby (FFR) a annoncé que Fabien Galthié avait été testé positif. "Ce matin, j'ai été testé positif au Covid-19. Je vais bien avec de légers symptômes", a confirmé le sélectionneur sur son compte Twitter.

Ce matin, j'ai été testé positif au COVID 19. Je vais bien avec de légers symptômes.



En conséquence, je me mets à l’isolement et vais agir à distance cette semaine. Raphaël Ibañez et l’ensemble de mon staff, en qui j’ai pleine confiance, seront mon relais sur le terrain.