L'Irlande a remporté le quatrième Grand Chelem de son histoire grâce à sa victoire contre l'Angleterre (29-16), samedi, lors de l'ultime journée du Tournoi des six nations 2023.

L'Irlande n'a laissé aucun espoir au XV de France qui, grâce à son succès contre le pays de Galles (41-28) un peu plus tôt, conservait encore d'infimes chances de remporter le Tournoi des six nations 2023. Le XV du Trèfle s'est imposé face à l'Angleterre (29-16), samedi 18 mars, pour décrocher le Grand Chelem, le quatrième de son histoire après 1948, 2009 et 2018.

Les Irlandais ont été accrochés pendant la première période avant de dérouler après l'heure de jeu, inscrivant au total quatre essais, contre un seul pour le XV de la Rose. Ce dernier termine le Tournoi à la quatrième position.

33e minute : Dan Sheehan donne l'avantage à l'Irlande

Mené rapidement 6-0 après deux pénalités réussies d'Owen Farrell, le XV du Trèfle réagit finalement après la demi-heure de jeu. À la suite d'une touche dans les 22 mètres, l'Irlande gagne quelques mètres dans un maul dont s'extirpe Josh van der Flier. Le troisième ligne sert Dan Sheehan à l'intérieur et le talonneur fait parler sa vitesse pour planter le premier essai du match, transformé par Jonathan Sexton (10-6).

62e minute : Robbie Henshaw creuse l'écart pour l'Irlande

Dominateurs en mêlée à cinq mètres de l'en-but anglais, les Irlandais font parler la puissance de leurs avants pour mettre à mal la défense adverse. Après plusieurs percussions, Jamison Gibson-Park sert Bundee Aki qui fixe parfaitement Robbie Henshaw pour le deuxième essai de la rencontre, transformé par Jonathan Sexton (17-9).

68e : le doublé de Dan Sheehan pour enfoncer l'Angleterre

Dan Sheehan sait tout faire. À l'initiative de l'action en franchissant le rideau défensif anglais, le talonneur en est aussi à la conclusion. En bout de chaîne, il aplatit en coin tel un véritable ailier pour enfoncer le XV de la Rose. Un troisième essai transformé par Jonathan Sexton pour corser l'addition (24-9).

73e minute : Jamie George réduit l'écart

Il faut attendre les dix dernières minutes pour voir les efforts anglais récompensés. C'est le talonneur Jamie George qui est l'auteur du seul essai anglais de la partie. Les Anglais prennent l'Irlande à son propre jeu en enfonçant ses avants sur un ballon porté pour aller plonger dans l'en-but. Transformé par Owen Farrell, l'Angleterre revient à huit unités des locaux (24-16).

76e minute : Rob Herring marque l'essai du bonus offensif

Les talonneurs sont à l'honneur lors de cette dernière rencontre du Tournoi des six nations 2023. Auteur d'un doublé, Dan Sheehan est suppléé avec brio par Rob Herring qui offre le bonus offensif à l'Irlande. À la suite d'une touche aux cinq mètres, il s'extirpe du ballon porté pour avaler les dix mètres restants avant d'allonger les bras dans l'en-but adverse (29-16).

Le quatrième et dernier essai irlandais de la partie, entérinant le succès et surtout le Grand Chelem de son équipe.