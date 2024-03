Six nations 2024 : l'équipe victorieuse au pays de Galles reconduite... Découvrez la composition du XV de France face à l'Angleterre

On ne change pas une équipe qui regagne. Fabien Galthié a dévoilé, jeudi 14 mars, la composition du XV de France pour accueillir l'Angleterre lors de la dernière journée du Tournoi des six nations, samedi 16 mars, au Groupama Stadium de Lyon. Le staff des Bleus a choisi de reconduire l'équipe qui s'est largement imposée au pays de Galles (45-24) le week-end dernier. C'est la première fois dans ce Six nations que la même équipe débutera deux matchs consécutifs.

"Ce qui a permis cet enchaînement, c’est d’abord la performance du week-end dernier, le fait qu’il n’y ait pas de joueur blessé, ça donne la possibilité d’enchaîner deux matchs en six jours, ça permet d’aller plus vite dans la préparation qui a été un peu plus courte", a expliqué Fabien Galthié pour justifier ses choix. Nolann Le Garrec est ainsi maintenu à la mêlée aux côtés de Thomas Ramos, qui endosse une fois de plus le rôle de demi d'ouverture en l'absence de Matthieu Jalibert, et dont Galthié a loué les qualités de leader sur le terrain.

Dans le sillage du joueur du Racing, les trois novices du match contre le pays de Galles, Emmanuel Meafou, Nicolas Depoortere et Léo Barré enchaînent tous avec une deuxième sélection et une deuxième titularisation. "Léo Barré, Nicolas Depoortere, Emmanuel Meafou, Thibaud Flament, Georges-Henri Colombe ont apporté beaucoup, beaucoup d’énergie", a apprécié le sélectionneur tricolore. En première ligne, Julien Marchand est à nouveau préféré à Peato Mauvaka au poste de talonneur.

Revenu d'une petite blessure contre le pays de Galles, le capitaine Grégory Alldritt est bien présent en troisième ligne, où il sera accompagné par les incontournables François Cros et Charles Ollivon. Pas de changement non plus à signaler parmi les finisseurs, où l'on retrouvera les huit joueurs qui ont pris place sur le banc du Millennium Stadium, dont le Rochelais Georges-Henri Colombe, auteur d'un essai juste après son entrée en jeu. "La semaine dernière, il a montré de quoi il était capable, qu’il était performant avec l'équipe de France et qu’il pouvait rentrer dans notre cadre", a assuré l'entraîneur des avants William Servat.

La composition du XV de France : Barré - Penaud, Fickou, Depoortere, Bielle-Biarrey - (o) Ramos, (m) Le Garrec - Ollivon, (cap) Alldritt, Cros - Meafou, Flament - Atonio, Marchand, Baille.

Sur le banc : Mauvaka, S. Taofifenua, Colombe, R. Taofifenua, Roumat, Pa. Boudehent, Lucu, Moefana.