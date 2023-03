Direct Écosse-Italie : le XV du Chardon transperce une troisième fois la défense italienne

A la recherche de son premier succès de la saison, l'Italie se rend samedi à Murrayfield pour défier des Ecossais frustrés par leur défaite face aux Irlandais, sur cette même pelouse.

La Squadra Azzurra aura-t-elle suffisamment de caractère et de talent ? L'objectif est simple : décrocher sa première victoire dans le Tournoi des six nations 2023. Le défi est dur à relever, puisqu'il s'agit de gagner à Murrayfield, où les Transalpins se sont imposés deux fois dans leur histoire, samedi 18 mars (13h30 à suivre sur France 2 et france.tv), à l'occasion de la sixième et dernière journée. Avec quatre défaites en quatre matchs, l'Italie affiche seulement un petit point au compteur et se dirige vers une huitième saison consécutive finie à la dernière place.

De l'autre côté, les Écossais auront à cœur de renouer avec la victoire, à domicile, après leur défaite frustrante face à l'Irlande (7-22) la semaine dernière. Le XV du Chardon devra composer sans ses deux stars et principaux atouts : Finn Russell et Stuart Hogg, blessés.