Six nations 2023 : première pour Morgane Bourgeois à l'arrière, Carla Arbez reconduite à l'ouverture avec les Bleues pour défier l'Irlande

En déplacement à Cork, samedi, pour son deuxième match dans le Tournoi, le XV de France alignera une équipe proche de celle qui s'est imposée en Italie la semaine passée.

On prend, presque, les mêmes et on recommence. Alors que le XV de France se déplace à Cork en Irlande, samedi 1er avril (à 16h15, en direct sur France 2 et sur france.tv), l'encadrement composé de Gaëlle Mignot et David Ortiz a dévoilé la composition de son équipe, jeudi 30 mars, pour affronter une équipe sèchement battue en ouverture face au pays de Galles (31-5).

Seulement deux changements sont à signaler dans la formation de départ française, victorieuse la semaine dernière en Italie (22-12). En première ligne, Clara Joyeux (25 ans, 37 capes) prend la place d'Assia Khalfaoui (23 ans, 10 capes) à droite de la mêlée. Cette dernière prendra place sur le banc. A l'arrière, Morgane Bourgeois (20 ans) portera le numéro 15 pour sa première sélection. Emilie Boulard (23 ans, 20 capes), titulaire à Parme la semaine passée, sort du terrain et même de la feuille de match.

Parmi les remplaçantes, Elisa Riffoneau (19 ans) rentre dans le groupe des 23 pour la première fois, à la suite du forfait de Rose Bernadou (23 ans, 10 capes), blessée à l'entrainement. Une jeunesse qui se fait sa place et qui met en lumière le travail de formation réalisé en France selon la sélectionneure Gaëlle Mignot, "C’est une nouvelle étape pour notre équipe qui est en train de se construire. Nous intégrons à nouveau deux jeunes joueuses qui s’entraînent avec le groupe depuis 2 ans. C'est aussi l’aboutissement du travail fourni dans nos académies depuis plusieurs années."

La charnière composée de Pauline Bourdon (27 ans, 46 capes) et Carla Arbez (23 ans, 1 cape) reste donc inchangée, tout autant que la paire de centres Gabrielle Vernier (25 ans, 33 capes)-Marine Ménager (26 ans, 37 capes). Aux ailes, Caroline Boujard (29 ans, 47 capes) continue son retour en grâce, tandis que sa coéquipière en club, Cyrielle Banet ( 29 ans, 23 capes) sera elle aussi, de nouveau titulaire.

Cette continuité dans l'équipe doit permettre aux Bleues de créer des automatismes pour répondre aux défis proposés par l'Irlande, selon Gaëlle Mignot. "Face au puissant pack Irlandais, nous allons continuer à nous appuyer sur nos forces à savoir la défense et la conquête, il est important pour nous de continuer à valider notre progression dans ces secteurs."