Six nations 2023 : à quelle heure et sur quelles chaînes suivre le Tournoi féminin ? Téléchargez le calendrier complet

Le Tournoi masculin fait place à son pendant féminin. Quel programme pour le XV de France de Gaëlle Mignot et David Ortiz ?

"Flexion, liez, jeu" ! Après la deuxième place des Bleus, le Tournoi des six nations enchaîne dans sa version féminine du 25 mars au 29 avril. Les matchs seront diffusés sur France 2 ainsi que sur la plateforme france.tv. Deuxièmes des trois dernières éditions, les Françaises caressent l'espoir de retrouver la première place du classement. Sextuples lauréates des Six nations, les Bleues sont à présent dirigées par le duo composé de Gaëlle Mignot et David Ortiz. Ces derniers prennent la relève de Thomas Darracq, qui avait emmené l'équipe jusqu'à une belle troisième place de la Coupe du monde, à l'automne dernier.



Un final face aux Anglaises

Les coéquipières de l'ex-capitaine Gaëlle Hermet débuteront par un déplacement en Italie le 26 mars (16 heures). Elles enchaîneront sur un nouveau voyage du côté de l'Irlande le 1er avril (16h15) avant d'accueillir l'Ecosse le 16 avril (16h15) puis le pays de Galles le 23 avril (16h15). Tout porte à croire que le titre se jouera comme souvent face à l'Angleterre le 29 avril (14 heures). Les matchs des Bleues seront diffusés sur France 2 et toutes les rencontres du Tournoi seront retransmises sur la plateforme france.tv.





LE CALENDRIER DU TOURNOI DES SIX NATIONS FEMININ 2023

Version PDF :



Version JPG :