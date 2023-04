Six nations 2023 : face à l'Ecosse, un turnover "pour créer de l'émulation" chez les Bleues

Le XV de France défie l'Ecosse, dimanche, avec sept changements dans la composition de départ par rapport au dernier match contre l'Irlande.

Du renouvellement au sein du XV de France. Après deux compositions assez semblables lors des deux premiers matchs du Tournoi des six nations (contre l’Italie et l’Irlande), le staff français a procédé à sept changements dans le quinze pour recevoir l’Ecosse, à Vannes, dimanche 16 avril (en direct sur France 2 et france.tv).

Au coup d'envoi, sur la pelouse du stade de la Rabine, presque aucune ligne ne ressemblera à celles de la composition de départ contre l’Irlande, deux semaines plus tôt. Les deux entraîneurs du XV de France, Gaëlle Mignot et David Ortiz, ont décidé cette large revue d’effectif pour "créer de l’émulation au niveau du groupe", a expliqué le co-sélectionneur.

"On est tout simplement dans la logique de notre tournoi. Avant tout sur la partie purement stratégique, avec des filles qui sont différentes, des profils différents, qui peuvent apporter chacune aussi des choses différentes", ont justifié les deux entraîneurs en conférence de presse vendredi. Le contexte est, en plus, favorable à ces essais, à domicile face à un adversaire en difficulté, qui a perdu ses deux premières rencontres, et qui reste sur une défaite frustrante à domicile contre le pays de Galles.

Bâtir un groupe divers et complémentaire

Cette vague de changements est symbolisée par plusieurs retours, dans le quinze de départ comme dans le groupe. C’est notamment le cas des deux historiques du XV de France, Gaëlle Hermet et Jessy Trémoulière, titularisées pour la première fois sous le nouveau duo d’entraîneurs. Pour la demi-d’ouverture, la titularisation s’apparente à un baroud d’honneur puisqu'elle dispute son dernier Tournoi. Gaëlle Hermet, ancienne capitaine de cette équipe, a l’occasion en revanche de se montrer au-delà du rôle de "leader de touche" pour "apporter une expertise en fin de match" qui lui était assigné depuis le début du Tournoi.

Car les deux entraîneurs ont aussi la volonté de travailler pour former un groupe complet, capable de tenir tout un match à haut niveau, au début comme à la fin. "On a une vision d'ensemble qui est de construire une équipe qui soit la plus performante possible sur 80 minutes et dans ce sens-là, on essaye de construire notre groupe pour que toutes les filles puissent commencer ou terminer un match comme il se doit", a dévoilé David Ortiz. Avec ce turnover, ils vont ainsi tester les qualités, dès le coup d’envoi, de certaines remplaçantes des deux premiers matchs, comme Hermet, et inversement. Symbole également de cette volonté de diversité et de complémentarité, les retours sur le banc de Romane Ménager, forfait pour le début du Tournoi, de Maëlle Filopon et de Julie Annery, pas encore utilisées depuis le début de la compétition.

Changements sur le terrain et sur le banc

Au-delà de la revue d’effectif, ce turnover inclut tout de même quelques remplacements contraints. La Bordelaise Anaëlle Deshayes étant suspendue jusqu’à la fin du Tournoi, Yllana Brosseau est propulsée titulaire comme pilier gauche. Forfait, Manaé Feleu doit elle aussi être supplée par Maëlle Picut.

La jeune joueuse de Blagnac fait partie des jeunes individualités qui seront elles aussi testées et observées ce week-end. Rentrée en jeu pour ses deux premières sélections contre l’Italie et l’Irlande, Picut va connaître, à 23 ans, sa première titularisation sous le maillot bleu. Mélissande Llorens, qui intègre pour la première fois la feuille de match dans ce Tournoi, sur les ailes d’une ligne de trois-quarts qui tourne bien, et dont la dernière titularisation remonte à la phase de groupes du Mondial, sera également sous le feu des projecteurs.

Pour leur troisième match, David Ortiz et Gaëlle Mignot continuent donc de tester leur effectif et d’en affiner la construction. Après ces trois premières rencontres, ils auront observé une trentaine de joueuses différentes, soit une bonne partie du groupe élargi. De quoi se faire quelques premières idées pour la suite.